45,5% населения Азербайджана полностью вакцинировано от COVID-19

В Азербайджане более 4,6 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
По данным на 11 декабря, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 5 млн 117 тыс. 826 человек, две дозы - 4 млн 613 тыс. 676 человек.
Кроме того, бустерные дозы вакцины против COVID-19 получили 1 млн 137 тыс. 970 человек.
Общее число сделанных доз составляет 10 млн 869 тыс. 472.
Население Азербайджана на 1 октября 2021 года составляло 10 млн 147 тыс. 380 человек. Таким образом, по состоянию на 11 декабря полностью привито 45,5% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
А.Салаева
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