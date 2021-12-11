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Дальнее зарубежье 11.12.2021 19:40

Блинкен и Бербок договорились о жестком ответе в случае эскалации между Россией и Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналенна Бербок обсудили меры, которые обе страны примут в случае, если Россия предпримет враждебные действия против Украины, сообщает в субботу Госдепартамент.

"Госсекретарь и глава МИД ФРГ обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, столкнувшейся с агрессивными действиями России. Они согласились, что потребуется сильный ответ в случае эскалации со стороны Москвы", - говорится в сообщении.

Также они обсудили такие темы, как COVID-19, изменение климата борьбу за права человека в мире, а также приоритеты немецкого председательства в G7 в 2022 году.

Госдепартамент уточняет, что переговоры Блинкена и Бербок прошли днем ранее. Оба они находятся в Ливерпуле, где проходит встреча глав МИД G7.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]