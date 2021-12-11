Корабль New Shepard с шестью туристами совершил успешный суборбитальный полет

Многоразовый американский корабль New Shepard, стартовавший в субботу в суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести космических туристов, совершил успешную посадку, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа входили два приглашенных компанией пассажира - старшая дочь первого американца, совершившего космический полёт, Алана Шепарда - Лора Шепард Чарчли и ведущий телешоу Good Morning America на канале ABC Майкл Страхан, а также четыре платных туриста - филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

Запуск многоразовой ракеты New Shepard в рамках миссии NS-19 был осуществлен в 10:02 по времени Восточного побережья США (в 19:02) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

Полет продлился около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который продолжил по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробыла на высшей точке полета около трех минут.

Затем после снижения капсула с использованием парашютной системы совершила мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель осуществила управляемый спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Многоразовая система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Это уже третий коммерческий полет ракеты с туристами, которые начали осуществляться компанией в текущем году. И первый с шестью членами экипажа. В ходе первых двух полетов он состоял из четырех человек.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, сам лично одним из первых слетал на корабле New Shepard в суборбитальный полет 20 июля. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тыс.