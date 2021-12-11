Съезд германской правящей партии СДПГ выбрал новое партийное руководство

Съезд Социал-демократической партии Германии СДПГ в субботу выбрал Саскию Эскен и Ларса Клингбайля новыми сопредседателями партии.

Голосование прошло в "гибридном" режиме-онлайн и очно.

Клингбайль получил 83,3% голосов делегатов съезда, Эскен - 76,7%.

Партия 26 сентября 2021 года выиграла парламентские выборы в ФРГ, на посту канцлера Ангелу Меркель сменил социал-демократ Олаф Шольц.