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Дальнее зарубежье 11.12.2021 20:24

Главы МИД G7 обсуждают, как им противостоять "злонамеренным действующим лицам"

Министры иностранных дел G7 в субботу концентрируют внимание на том, как их странам сплотиться для отстаивания интересов на мировой арене, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Рада, что провожу встречу в Ливерпуле со своими друзьями по G7, чтобы обсудить, как защищать и продвигать свободу и демократию в мире, а также - как противостоять злонамеренным действующим лицам", - написала она в Twitter, не уточнив, какие именно страны мира считает злонамеренными.

"Мы должны сплотиться, чтобы решительно противостоять агрессивным действиям тех, кто пытается ограничить свободу и демократию", - приводят европейские СМИ слова британского министра.

"Для этого все мы должны говорить одним голосом", - считает Трасс.

В Ливерпуле на выходных проходит встреча глав МИД G7.

СМИ отмечают, что центральными темами обсуждения станут то, как противостоять России и Китаю. Также министры планируют обсудить иранскую ядерную проблему.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]