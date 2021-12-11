Министры иностранных дел G7 в субботу концентрируют внимание на том, как их странам сплотиться для отстаивания интересов на мировой арене, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Рада, что провожу встречу в Ливерпуле со своими друзьями по G7, чтобы обсудить, как защищать и продвигать свободу и демократию в мире, а также - как противостоять злонамеренным действующим лицам", - написала она в Twitter, не уточнив, какие именно страны мира считает злонамеренными.
"Мы должны сплотиться, чтобы решительно противостоять агрессивным действиям тех, кто пытается ограничить свободу и демократию", - приводят европейские СМИ слова британского министра.
"Для этого все мы должны говорить одним голосом", - считает Трасс.
В Ливерпуле на выходных проходит встреча глав МИД G7.
СМИ отмечают, что центральными темами обсуждения станут то, как противостоять России и Китаю. Также министры планируют обсудить иранскую ядерную проблему.
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