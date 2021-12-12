AZAL прокомментировал задержку рейса Баку-Москва

В ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) прокомментировали задержку рейса Баку-Москва.
"Вылет самолета Boeing-767 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", запланированный из Баку в Москву (рейс J2-181), задерживается по технической причине", - говорится на официальной странице AZAL в Facebook.
В сообщении отмечается, что пассажиры рейса вылетят в Москву другим самолетом. В случае необходимости они будут обеспечены всем необходимым, согласно правилам авиакомпании.
А.Салаева
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