AZAL прокомментировал задержку рейса Баку-Москва

В ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) прокомментировали задержку рейса Баку-Москва.

"Вылет самолета Boeing-767 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", запланированный из Баку в Москву (рейс J2-181), задерживается по технической причине", - говорится на официальной странице AZAL в Facebook.

В сообщении отмечается, что пассажиры рейса вылетят в Москву другим самолетом. В случае необходимости они будут обеспечены всем необходимым, согласно правилам авиакомпании.

А.Салаева