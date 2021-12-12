Песков: США допускают слишком много агрессивной риторики, это не способствует разрядке напряженности

Агрессивная риторика, которая в последние недели раздается от американской стороны, не способствует разрядке обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана за последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности", - сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".

Слова пресс-секретаря президента приводятся на сайте радиостанции, так он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, связанное с войсками США в Европе.