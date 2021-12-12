Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов высоко оценивает результаты первых консультаций в формате "3+3".
"Итоги первой встречи можно высоко оценить", - сказал Байрамов в воскресенье журналистам.
По его словам, в рамках консультаций стороны обсудили вопросы восстановление мира и безопасности на Южном Кавказе, в том числе реализацию транспортных проектов.
Министр также отметил, что следующие встречи будут проведены в других столицах по принципу ротации. При этом он не исключил возможность проведения консультаций на более высоком уровне.
"Главы МИД будут играть координирующую роль. Не исключено, что в будущем будут организованы встречи на более высоком уровне ", - сказал Байрамов.
Р.Ахмедов, А.Салаева
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