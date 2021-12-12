Ереван должен отказаться от провокационной политики – Глава МИД Азербайджана

Армения должна прекратить провокации на границе с Азербайджаном и приступить к процессу делимитации, считает глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"До сих пор Армения под различными предлогами не допускала начала процесса делимитации, тогда как это единственный способ избежать напряженности на границе", - сказал Байрамов в воскресенье журналистам.
По словам министра, такого рода действия, как провокации на границе, ни к чему не приведут.
"Напряженность на армяно-азербайджанской границе является примером того, что руководство Армении не в состоянии полностью отказаться от провокационной политики. Но Ереван должен понять, что этим он ничего не добьется. Более того, это будет иметь очень серьезные и болезненные последствия. Армения должна прекратить действия такого рода", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Байрамов также сообщил, что точность карт минных полей, предоставленных Арменией, составляет примерно 25%.
"Новые карты анализируются специалистами. Это требует времени", - сказал министр.
Р.Ахмедов, А.Салаева
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