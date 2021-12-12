Переговоры лидеров РФ и США не дали особых поводов для радости - Песков

В Кремле заявили, что особых поводов для радости после переговоров президентов России и США не было, поскольку ситуация серьезная и требует постоянного внимания.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) спросили о настроении Владимира Путина после завершения переговоров с Джо Байденом.

"Особых поводов для радости, конечно же, не было. Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства, что президент и делает", - сказал Песков.