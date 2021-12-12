Брошенный мигрантом камень попал в лицо польскому солдату на границе с Беларусью

Польский солдат в воскресенье получил травму в тот момент, когда группа мигрантов пыталась прорваться на территорию Польши из Беларуси, сообщает польская пограничная служба.

"Сегодня на пограничном участке в районе Черемхи группа из 55 агрессивно настроенных людей штурмовала границу. Один солдат Войска польского получил камнем в лицо, помощь ему была оказана на месте", - говорится в Twitter польской пограничной службы.

Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.