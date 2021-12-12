В АЖД обозначили примерные сроки сдачи в эксплуатацию железной дороги Горадиз-Агбенд

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назвало примерные сроки сдачи в эксплуатацию железной дороги Горадиз-Агбенд.
"Ожидается, что железнодорожная линия Горадиз-Агбенд будет сдана в эксплуатацию в первом квартале 2023 года", - сообщил в воскресенье журналистам глава АЖД Джавид Гурбанов.
По его словам, планируется, что до конца текущего года завершатся работы на 50-километровом участке дороги, а к 2023 году строительство будет завершено полностью.
Глава АЖД также прокомментировал вопрос соединения железнодорожной линии Горадиз-Агбенд с железнодорожной линией в Нахчыванской Автономной Республике.
"Работы по проектированию ведутся. Но к непосредственно к процессу строительства можно будет приступить после того, как между Азербайджаном и Арменией будет достигнута договоренность об открытии транспортных коммуникаций", - сказал он.
Фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 февраля в Физулинском районе. Ее протяженность составит 100 км. Данная железнодорожное сообщение имеет стратегическое значение, так как оно будет играть важную роль в обеспечении поездок граждан Азербайджана на освобожденные земли и внесет большой вклад в создание прямого железнодорожного сообщения с Нахчыванской АР. Так,40-километровый участок железной дороги должен быть построен на территории Армении.
Р.Ахмедов, А.Салаева
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