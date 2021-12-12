В Беларуси 1 тыс. 454 новых случая COVID-19

В Беларуси с начала пандемии зарегистрированы 674 тыс. 723 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в воскресенье.

По данным Минздрава, суточный прирост заболевших составил 1 тыс. 454 против 1 тыс. 837 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 тыс. 276 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - сказали в ведомстве. По данным на 11 декабря их было 5 тыс. 261. За сутки умерли 15 человек.

С начала пандемии в стране выздоровели 665 тыс. 432 пациента, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 (на 11 декабря - 663 тыс. 455), суточный показатель - 1 тыс. 987 пациентов, отметили в министерстве.

"За минувшие сутки выполнено 23 тыс. 016 тестов. Всего в стране проведено 10 млн. 671 тыс. 855 тестов", - проинформировали в Минздраве.