Противники независимости от Франции одерживают верх на референдуме в Новой Каледонии

Жители Новой Каледонии, заморской территории Франции, в воскресенье на референдуме о независимости высказались против отделения от метрополии, сообщает французская пресса со ссылкой на местное телевидение.

Согласно первоначальным данным, после подсчета 84% бюллетеней против независимости высказались 96% участников голосования.

Это третий референдум о независимости на Новой Каледонии. Первый прошел в 1987 году, второй - в 2010 году, оба раза противников независимости было больше.