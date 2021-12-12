Противники независимости от Франции одерживают верх на референдуме в Новой Каледонии

Жители Новой Каледонии, заморской территории Франции, в воскресенье на референдуме о независимости высказались против отделения от метрополии, сообщает французская пресса со ссылкой на местное телевидение.
Согласно первоначальным данным, после подсчета 84% бюллетеней против независимости высказались 96% участников голосования.
Это третий референдум о независимости на Новой Каледонии. Первый прошел в 1987 году, второй - в 2010 году, оба раза противников независимости было больше.
Ереван должен отказаться от провокационной политики – Глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана высоко оценивает результаты первых консультаций в формате "3+3"
В АЖД обозначили примерные сроки сдачи в эксплуатацию железной дороги Горадиз-Агбенд
Азербайджан планирует строительство в Ханкенди железной дороги
В Азербайджане вновь зафиксирован незначительный рост новых случаев COVID-19
В Беларуси 1 тыс. 454 новых случая COVID-19
Брошенный мигрантом камень попал в лицо польскому солдату на границе с Беларусью
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Caspian Energy Club принял участие на 23-м Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт