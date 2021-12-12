Путин, как ожидается, проведет на следующей неделе телемост с Макроном

Президент России Владимир Путин, как ожидается, проведет на следующей неделе телемост с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает телеканал "Россия 1" (ВГТРК).
"Ожидается, на неделе Путин и Макрон могут провести телемост", - сообщается на сайте телеканала со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин".
Кроме того, на переговоры к Путину прилетит новый президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
В планах Путина на следующей неделе заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и совещание с членами правительства. Также президент приедет на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает телеканал.
9 декабря Макрон заявил, что на следующей неделе планирует контакты с Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации вокруг Украины.
"Наше желание - это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат ("нормандский" - ИФ) и политический процесс в целом", - сказал Макрон на пресс-конференции.
"Наша цель, европейцев, и США, наших партнёров, - это быть на стороне Украины, чтобы обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе", - отметил он.
10 декабря пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в график Путина телефонный разговор с Макроном пока не внесен, но он может состояться оперативно.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, запланирован ли на следующую неделю разговор Путина с Макроном. "Пока, что называется, он в график не встал, но это может произойти весьма и весьма оперативно", - сказал Песков.
Он пояснил, что после того как по дипломатическим каналам "все импульсы и сигналы пройдут", тогда станет известна дата. "Поэтому пока в графике нет", - сказал Песков.
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