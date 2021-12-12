Путин: Украина до сих пор не выполнила обязательство вернуть России активы бывшего СССР

Ряд республик бывшего СССР, в частности, Украина до сих пор не передали России зарубежную собственность Советского Союза, что должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", - сказал президент РФ в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Как отметил Путин, "в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: "Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы".

Путин напомнил, что в двухтысячных годах Россия полностью погасила свои долги перед Лондонским и Парижским клубами кредиторов. "Для нас выгодно было досрочно погасить долги, потому что мы сэкономили на процентах. Если бы гасили в соответствии с планом погашения, то мы вынуждены были бы в качестве процентов заплатить $14 млрд, а так мы их просто сэкономили", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, добавил он, "когда страна выплачивает долги, слезает с кредитной иглы, повышается ее суверенитет".

"И третье. Способность страны обслуживать свои долги отражается на рейтингах, которые в свою очередь дают возможность заимствовать на более выгодных условиях. Вся эта совокупность аргументов и легла в основу решения о погашении долгов раньше намеченного срока", - пояснил Путин.