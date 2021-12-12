В Азербайджане вновь зафиксирован незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 226 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 604 тыс. 480, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 117 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 18 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 88.

От COVID-19 вылечились 576 тыс. 264 человека, в том числе 1 тыс. 649 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 20 тыс. 128 человек.

За сутки медики провели 11 тыс. 280 тестов на коронавирус против 11 тыс. 81 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 677 тыс. 746.

А.Салаева