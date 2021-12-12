Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9205 RUR   0.0231 GBR   2.248 TRY   0.1232

Цена на нефть

09.12 $/bbl +/- WTI 70.94 -1.42 Brent 74.42 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 12.12.2021 17:05

Число погибших при взрыве газа в сицилийском городе достигло трех

Три человека погибли при обрушении жилого дома в результате взрыва газа в городе Равануза на Сицилии, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Судьба еще шести человек остается неизвестной. Ранее в воскресенье сообщалось об одном погибшем и двух спасенных из-под завалов женщинах.

В результате взрыва также были разрушены три соседних незаселенных здания, еще в трех выбило стекла, уточняет AP.

Предполагается, что взрыв произошел из-за скопления газа, а спровоцировало его срабатывание лифта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]