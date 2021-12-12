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Здравоохранение 12.12.2021 17:17

Премьер Франции высказался за вакцинацию от COVID-19 детей от пяти лет

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в интервью в воскресенье радиостанции France Bleu Alsace обосновал необходимость при нынешнем состоянии пандемии COVID-19 прививать против коронавируса детей в возрасте от пяти лет.

"Моя дочь одиннадцати лет заразила меня вирусом несколько недель назад", - сообщил глава французского правительства, добавив, что он представляет собой "живой пример" необходимости вакцинировать детей от пяти до 11 лет.

Ранее Кастекс уже заявлял, что правительство планирует приступить к вакцинации детей от пяти до 11 лет "на добровольной основе по возможности до конца года".

В коммюнике от 6 декабря координационный совет по вакцинальной стратегии сообщил об имеющихся показаниях к тому, чтобы вакцинировать детей от пяти до 11 лет. При этом он обусловил принятие такого решения получением практических данных, чтобы иметь уверенность в "благоприятном балансе риска и пользы". Для этого предполагалось дождаться соответствующей информации об американском опыте к концу декабря.

Французское издание 20 Minutes ссылается на документ Минздрава страны, согласно которому вакцинация детей этой возрастной группы запланирована на начало января 2022 года.

СМИ также напоминает, что Швейцария, Испания и Португалия разрешили вакцинацию детей 5-11 лет с начала декабря.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]