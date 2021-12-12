Запад в 90-е открыто пытался способствовать развалу России - Путин

Утрата Россией своего суверенитета в начале 1990-х годов имела бы тяжелейшие последствия для ее граждан, гораздо более кровавые, нежели распад Югославии, заявил президент РФ Владимир Путин.
При этом в фильме "Россия. Новейшая история", вышедшем на канале "Россия 1" (ВГТРК), Путин утверждает, что западные спецслужбы в тот период открыто пытались способствовать развалу РФ.
"Точно совершенно можно сказать, что нам было бы очень плохо, мы бы сейчас боролись не за повышение рождаемости, а боролись бы за выживание. Трагический пример Югославии говорит о том, что если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека и проживающих на территории России народов, у нас противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии", - считает Путин.
Он также заявил, что когда был директором ФСБ, то "это видел просто: определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу Российской Федерации, напрямую поддерживали сепаратистов, бандитов и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать".
"Для меня это было абсолютным фактом", - добавил президент.
Ереван должен отказаться от провокационной политики – Глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана высоко оценивает результаты первых консультаций в формате "3+3"
В России готовятся к производству первого беспилотного электропоезда
Ракета "Протон-М" вывезена на стартовый комплекс на Байконуре
В АЖД обозначили примерные сроки сдачи в эксплуатацию железной дороги Горадиз-Агбенд
Пилот Red Bull Ферстаппен впервые в карьере выиграл чемпионат "Формулы-1"
Премьер Франции высказался за вакцинацию от COVID-19 детей от пяти лет
Число погибших при взрыве газа в сицилийском городе достигло трех
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Caspian Energy Club принял участие на 23-м Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт