Запад в 90-е открыто пытался способствовать развалу России - Путин

Утрата Россией своего суверенитета в начале 1990-х годов имела бы тяжелейшие последствия для ее граждан, гораздо более кровавые, нежели распад Югославии, заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом в фильме "Россия. Новейшая история", вышедшем на канале "Россия 1" (ВГТРК), Путин утверждает, что западные спецслужбы в тот период открыто пытались способствовать развалу РФ.

"Точно совершенно можно сказать, что нам было бы очень плохо, мы бы сейчас боролись не за повышение рождаемости, а боролись бы за выживание. Трагический пример Югославии говорит о том, что если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека и проживающих на территории России народов, у нас противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии", - считает Путин.

Он также заявил, что когда был директором ФСБ, то "это видел просто: определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу Российской Федерации, напрямую поддерживали сепаратистов, бандитов и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать".

"Для меня это было абсолютным фактом", - добавил президент.