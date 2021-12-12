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Транспорт и связь 12.12.2021 17:42

Ракета "Протон-М" вывезена на стартовый комплекс на Байконуре

Тяжелая ракета-носитель "Протон" после устранения всех замечаний вывезена на стартовый комплекс, сообщила в воскресенье госкорпорация "Роскосмос".

"Рассмотрев результаты работ по устранению замечания, госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" на стартовый комплекс", - сообщил в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами 13 декабря в 15:07 по московскому времени должна стартовать на орбиту с аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7".

Это коммерческие геостационарные телекоммуникационные аппараты среднего класса, изготовленные предприятием "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") для развития орбитальной группировки РФ. Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C, Ku и L - диапазонах.

Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" разработаны и серийно изготавливаются ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Начиная с 1965 года состоялось 425 пусков различных модификаций ракеты "Протон". Применение разгонного блока "Бриз-М" в составе ракеты-носителя "Протон-М" позволяет увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на ГСО до 3,5 тонны, а на переходную орбиту более 6 тонн. Первый запуск комплекса "Протон-М" - "Бриз-М" состоялся 7 апреля 2001 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]