Тяжелая ракета-носитель "Протон" после устранения всех замечаний вывезена на стартовый комплекс, сообщила в воскресенье госкорпорация "Роскосмос".
"Рассмотрев результаты работ по устранению замечания, госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" на стартовый комплекс", - сообщил в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами 13 декабря в 15:07 по московскому времени должна стартовать на орбиту с аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7".
Это коммерческие геостационарные телекоммуникационные аппараты среднего класса, изготовленные предприятием "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") для развития орбитальной группировки РФ. Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C, Ku и L - диапазонах.
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" разработаны и серийно изготавливаются ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Начиная с 1965 года состоялось 425 пусков различных модификаций ракеты "Протон". Применение разгонного блока "Бриз-М" в составе ракеты-носителя "Протон-М" позволяет увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на ГСО до 3,5 тонны, а на переходную орбиту более 6 тонн. Первый запуск комплекса "Протон-М" - "Бриз-М" состоялся 7 апреля 2001 года.
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