Путин: Россия будет готова к появлению у зарубежных партнеров гиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин считает, что рано или поздно у зарубежных партнеров также появится гиперзвуковое оружие, однако у России, скорее всего, появятся к тому времени средства его ликвидации.
"Я всегда говорил и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие и не появилось еще", - сказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).
Оно появится, добавил президент. "Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", - сказал президент РФ.
Он продолжил: "Сегодня их (гиперзвуковые ракеты - ИФ) никто не берет, скорости такие, что взять их невозможно, в этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Но многие над этим работают, мы знаем, что и в других странах работают, и мы работаем".
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