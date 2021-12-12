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СНГ 12.12.2021 17:55

Путин: Россия будет готова к появлению у зарубежных партнеров гиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин считает, что рано или поздно у зарубежных партнеров также появится гиперзвуковое оружие, однако у России, скорее всего, появятся к тому времени средства его ликвидации.

"Я всегда говорил и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие и не появилось еще", - сказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Оно появится, добавил президент. "Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", - сказал президент РФ.

Он продолжил: "Сегодня их (гиперзвуковые ракеты - ИФ) никто не берет, скорости такие, что взять их невозможно, в этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Но многие над этим работают, мы знаем, что и в других странах работают, и мы работаем".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]