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СНГ 12.12.2021 18:21

У России и США паритет по ядерным зарядам и носителям, но по разработкам РФ - номер один в мире, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у России и США паритет по ядерным зарядам и по носителям, однако по перспективным разработкам РФ является номером один в мире.

"У нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется - и по носителям, и по количеству боезарядов, но в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", - сказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Президент РФ подчеркнул, что и имеющийся на вооружении потенциал не просто модернизируется, а вводятся новые комплексы. "И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", - сказал глава российского государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]