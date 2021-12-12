У России и США паритет по ядерным зарядам и носителям, но по разработкам РФ - номер один в мире, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у России и США паритет по ядерным зарядам и по носителям, однако по перспективным разработкам РФ является номером один в мире.

"У нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется - и по носителям, и по количеству боезарядов, но в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", - сказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Президент РФ подчеркнул, что и имеющийся на вооружении потенциал не просто модернизируется, а вводятся новые комплексы. "И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", - сказал глава российского государства.