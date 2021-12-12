У России и США паритет по ядерным зарядам и носителям, но по разработкам РФ - номер один в мире, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у России и США паритет по ядерным зарядам и по носителям, однако по перспективным разработкам РФ является номером один в мире.
"У нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется - и по носителям, и по количеству боезарядов, но в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", - сказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).
Президент РФ подчеркнул, что и имеющийся на вооружении потенциал не просто модернизируется, а вводятся новые комплексы. "И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", - сказал глава российского государства.
Ереван должен отказаться от провокационной политики – Глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана высоко оценивает результаты первых консультаций в формате "3+3"
В России готовятся к производству первого беспилотного электропоезда
Ракета "Протон-М" вывезена на стартовый комплекс на Байконуре
В АЖД обозначили примерные сроки сдачи в эксплуатацию железной дороги Горадиз-Агбенд
Пилот Red Bull Ферстаппен впервые в карьере выиграл чемпионат "Формулы-1"
Премьер Франции высказался за вакцинацию от COVID-19 детей от пяти лет
Число погибших при взрыве газа в сицилийском городе достигло трех
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Caspian Energy Club принял участие на 23-м Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт