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Транспорт и связь 12.12.2021 18:48

В России готовятся к производству первого беспилотного электропоезда

ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") в 2022 году планирует изготовить опытный образец электропоезда "Ласточка" с системой автопилота, сообщил в воскресенье руководитель проекта центра управления проектами СП Григорий Голубев.

"Дальше - это тесты, тесты и снова тесты. Самое главное - это не то, как он будет ехать правильно, а то, как он себя поведет в нештатной ситуации", - сказал он во время выступления в рамках научно-популярного проекта "Синара Public Talks" в Екатеринбурге.

По данным Голубева, проект разделен на несколько этапов. Один из них - стадия "машинное зрение", при котором во время движения электропоезда технология формирует двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства при помощи оптических систем: камер и сканирующих лидаров. Дополнительное оборудование позволяет оценивать состояние и занятость путей.

"Буквально на этой неделе разработчик программного обеспечения получил декларацию на программное обеспечение, подтвердив соответствие определенным требованиям безопасности", - уточнил руководитель проекта.

"Уральские локомотивы" в рамках контракта с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) оборудовали "Ласточки" на МЦК системами автоведения для их подготовки к работе без машиниста. В подвижном составе были установлены ультразвуковые датчики, позволяющие скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 см. Предполагается, что система автоведения позволит сократить интервал движения поездов "Ласточка".

"Уральские локомотивы" серийно выпускают грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным - 2ЭС10 "Гранит", а также электрички "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]