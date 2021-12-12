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Дальнее зарубежье 12.12.2021 19:00

Главы МИД стран G7 предупреждают Россию о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину - заявление

Главы МИД стран "большой семерки" (G7) в воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину, говорится в заявлении, выпущенном по итогам встречи в Ливерпуле.

"Любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что любая военная агрессия в отношении Украины повлечет в ответ серьезные последствия и значительную цену", - говорится в документе.

Страны также призвали Россию "снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства".

Встреча глав МИД "группы семи" проходит на выходных в Ливерпуле на фоне обострения международной обстановки, связанной с обеспокоенностью западных стран в связи с перемещениями российских военных на границе с Украиной. Западные страны считают, что Россия может планировать вторжение на Украину и грозят санкциями в случае, если это произойдет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]