Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гонку Гран-При Абу-Даби - 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третье место занял пилот Ferrari Карлос Сайнц.

Ферстаппен обошел Хэмилтона на последнем круге гонки.

Таким образом, Ферстаппен выиграл чемпионат, поскольку перед финальным Гран-при сезона они с Хэмилтоном имели в активе равное количество очков.

Ферстаппен набрал 395,5 очков в общем зачете и стал первым с 2014 года пилотом не из Mercedes, завоевавшим титул чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Хэмилтон финишировал вторым в общем зачете (387,5). Третье место у Валттери Боттаса из Mercedes (230).

Кубок конструкторов восьмой раз подряд выиграл Mercedes, команда набрала 617,5 очков. Второе место у Red Bull (584,5), третье - у Ferrari (323,5).