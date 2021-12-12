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Спорт 12.12.2021 19:12

Пилот Red Bull Ферстаппен впервые в карьере выиграл чемпионат "Формулы-1"

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гонку Гран-При Абу-Даби - 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третье место занял пилот Ferrari Карлос Сайнц.

Ферстаппен обошел Хэмилтона на последнем круге гонки.

Таким образом, Ферстаппен выиграл чемпионат, поскольку перед финальным Гран-при сезона они с Хэмилтоном имели в активе равное количество очков.

Ферстаппен набрал 395,5 очков в общем зачете и стал первым с 2014 года пилотом не из Mercedes, завоевавшим титул чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Хэмилтон финишировал вторым в общем зачете (387,5). Третье место у Валттери Боттаса из Mercedes (230).

Кубок конструкторов восьмой раз подряд выиграл Mercedes, команда набрала 617,5 очков. Второе место у Red Bull (584,5), третье - у Ferrari (323,5).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]