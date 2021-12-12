Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гонку Гран-При Абу-Даби - 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третье место занял пилот Ferrari Карлос Сайнц.
Ферстаппен обошел Хэмилтона на последнем круге гонки.
Таким образом, Ферстаппен выиграл чемпионат, поскольку перед финальным Гран-при сезона они с Хэмилтоном имели в активе равное количество очков.
Ферстаппен набрал 395,5 очков в общем зачете и стал первым с 2014 года пилотом не из Mercedes, завоевавшим титул чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1".
Хэмилтон финишировал вторым в общем зачете (387,5). Третье место у Валттери Боттаса из Mercedes (230).
Кубок конструкторов восьмой раз подряд выиграл Mercedes, команда набрала 617,5 очков. Второе место у Red Bull (584,5), третье - у Ferrari (323,5).
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