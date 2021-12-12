Макрон приветствовал итоги референдума в Новой Каледонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в видеозаявлении, записанном в Елисейском дворце, приветствовал результаты референдума, состоявшегося в воскресенье на французской заморской территории Новой Каледонии, жители которой в третий раз высказались против отделения от метрополии.
"Каледонцы сделали выбор в пользу Франции, в пользу единства и доверия. Я очень горжусь этим. Теперь нам надлежит продолжать строить эту общую судьбу, о которой мечтали и которую инициировали старшие поколения", - заявил Макрон.
Он отметил, что каледонцы добровольно решили остаться французскими гражданами. И это, по его словам, гордость всей Франции, которая стала еще прекраснее благодаря решению каледонцев остаться с ней. "Франция горда быть вашей родиной", - сказал президент.
Макрон напомнил, что, согласно Нумейскому соглашению 1998 года (по имени столицы Новой Каледонии Нумеа), нынешний референдум был третьим после двух предыдущих: 4 ноября 2018 года и 4 октября 2020 года. Все три раза большинство каледонцев высказалось против отделения от Франции. "Итак, Новая Каледония останется французской", - объявил глава государства.
Он также перечислил задачи, которые метрополии необходимо совместно с Новой Каледонией решать для развития этой заморской территории.
Согласно окончательным данным, после подсчета 100% бюллетеней, против независимости территории высказались 96,49% участников голосования.
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