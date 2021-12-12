В Ливии находятся несколько тысяч сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", приводит в воскресенье агентство "Анадолу" слова председателя Высшего государственного совета страны Халеда аль-Мишри.
По его словам, "в настоящее время в Ливии насчитывается более 7 тыс. сотрудников ЧВК "Вагнер". Аль-Мишри добавил, что у них в наличии имеются 30 реактивных самолетов на авиабазе Гардабия, которая, по данным "Анадолу", используется также и как гражданский аэропорт в городе Сирт.
"Анадолу" напоминает, что сотрудники "Вагнера" присутствуют в Ливии с 2019 года. Они используют авиабазу и порт в Сирте, а также авиабазу в Джуфре.
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