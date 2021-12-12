Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9205 RUR   0.0231 GBR   2.248 TRY   0.1232

Цена на нефть

09.12 $/bbl +/- WTI 70.94 -1.42 Brent 74.42 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.12.2021 19:37

В Ливии находятся 7 тыс. сотрудников ЧВК "Вагнер" - глава Высшего госсовета страны

В Ливии находятся несколько тысяч сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", приводит в воскресенье агентство "Анадолу" слова председателя Высшего государственного совета страны Халеда аль-Мишри.

По его словам, "в настоящее время в Ливии насчитывается более 7 тыс. сотрудников ЧВК "Вагнер". Аль-Мишри добавил, что у них в наличии имеются 30 реактивных самолетов на авиабазе Гардабия, которая, по данным "Анадолу", используется также и как гражданский аэропорт в городе Сирт.

"Анадолу" напоминает, что сотрудники "Вагнера" присутствуют в Ливии с 2019 года. Они используют авиабазу и порт в Сирте, а также авиабазу в Джуфре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]