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СНГ 12.12.2021 19:50

Организованный США "Саммит за демократию" имел антироссийский заряд - Совбез РФ

Организованный Вашингтоном "Саммит за демократию", который прошел 9-10 декабря, нес в себе однозначно антироссийский и антикитайский заряд, заявил в интервью "Российской газете" первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

"Конечно, так называемый "Саммит за демократию" несет в себе антироссийский и антикитайский заряд. Но главная цель, которую преследует Белый дом, другая. Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон", - сказал он.

По его словам, Вашингтон осознает, что краткая эпоха американской гегемонии, наступившая после окончания "холодной войны", неумолимо уходит в прошлое. "Военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай", - отметил Аверьянов.

Он считает, что свое экономическое влияние Америка тоже постепенно утрачивает.

Виртуальный "Саммит за демократию" был организован президентом США Джо Байденом, число участников - 110 стран. Представители властей России и Китая не были приглашены на саммит, однако в нем поучаствуют представители Тайваня и некоторых стран бывшего СССР - Украины, Армении, Грузии, Молдовы, Литвы, Латвии и Эстонии.

Примерно через год Байден планирует провести второй подобный саммит, чтобы "подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед".

В августе сообщалось, что Байден решил созвать 9-10 декабря виртуальный саммит "лидеров за демократию". Этот саммит, говорилось в сообщении Белого дома, "стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]