Патрушев посетит Индонезию и Камбоджу

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит 13-16 декабря Индонезию и Камбоджу, сообщила в воскресенье пресс-служба Совбеза РФ.

В Джакарте и Пномпене Патрушев проведет российско-индонезийские и российско-камбоджийские консультации по безопасности, говорится в сообщении.