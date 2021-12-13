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Дальнее зарубежье 13.12.2021 13:03

Штамм "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью" - британский Минздрав

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью", сообщает в понедельник Sky News.

"То, что мы сейчас знаем об "омикроне" - это, во-первых, что он распространяется с феноменальной скоростью, что-то, с чем мы еще не сталкивались. Количество заражений удваивается каждые два-три дня, и это означает, что мы столкнулись с приливной волной инфекций", - заявил Джавид в интервью Sky News.

Министр также сообщил, что двух доз вакцины недостаточно, чтобы защититься от COVID-19, но отметил, что "три дозы обеспечивают отличную защиту от инфекции". В связи с этим власти Великобритании расширят программу "бустерной" вакцинации и откроют больше центров, в которых можно будет получить прививку. Они будут работать по 12 часов семь дней в неделю, некоторые из центров могут быть открыты круглосуточно.

По словам Джавида, на данный момент в Великобритании 10 человек с "омикроном" находятся в больнице, однако пока нет информации о тяжести их заболевания или о том, скончался ли кто-то среди заразившихся новым штаммом.

Министр отметил, что пока еще неизвестно, является ли "омикрон" менее серьезным, чем другие штаммы, но предупредил, что, даже если это так, число госпитализаций может быть высоким в связи с высокой заразностью штамма.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]