Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью", сообщает в понедельник Sky News.
"То, что мы сейчас знаем об "омикроне" - это, во-первых, что он распространяется с феноменальной скоростью, что-то, с чем мы еще не сталкивались. Количество заражений удваивается каждые два-три дня, и это означает, что мы столкнулись с приливной волной инфекций", - заявил Джавид в интервью Sky News.
Министр также сообщил, что двух доз вакцины недостаточно, чтобы защититься от COVID-19, но отметил, что "три дозы обеспечивают отличную защиту от инфекции". В связи с этим власти Великобритании расширят программу "бустерной" вакцинации и откроют больше центров, в которых можно будет получить прививку. Они будут работать по 12 часов семь дней в неделю, некоторые из центров могут быть открыты круглосуточно.
По словам Джавида, на данный момент в Великобритании 10 человек с "омикроном" находятся в больнице, однако пока нет информации о тяжести их заболевания или о том, скончался ли кто-то среди заразившихся новым штаммом.
Министр отметил, что пока еще неизвестно, является ли "омикрон" менее серьезным, чем другие штаммы, но предупредил, что, даже если это так, число госпитализаций может быть высоким в связи с высокой заразностью штамма.
"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
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