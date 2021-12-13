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Регион 13.12.2021 12:58

Механизм «3+3» может добавить позитива во взаимоотношения между странами региона - посол РФ в Армении

Присутствие миротворческого контингента России в Карабахе является важным фактором мира, переговоры в формате "3+3" также дадут возможность для диалога между странами в регионе, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Деятельность нашего миротворческого контингента вносит важный вклад, чтобы люди жили с ощущением безопасности и видением будущего в этом регионе. Это серьезный и важный фактор мира и позитива в этой непростой ситуации", - сказал Копыркин журналистам в Ереване в понедельник.

Он также отметил, что региональный формат "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, РФ и Иран) должен добавить позитива во взаимоотношения между странами региона.

"Это возможность обсудить вопросы, которые интересуют всех. Мы видим добавленную стоимость этого формата в том, чтобы дать возможность для диалога, для обмена мнениями по тем вопросам, которые интересуют все страны региона. Мы видим формат как то, что должно добавить позитива во взаимоотношения между странами региона", - сказал Копыркин.

Первая встреча в рамках нового регионального формата "3+2" состоялась 10 декабря в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел. Грузия отказалась участвовать в этой встрече.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]