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Это интересно 13.12.2021 13:01

В период пандемии COVID-19, 87% населения Азербайджана столкнулись со случаями кибермошенничества

В период пандемии коронавируса (COVID-19) 87% населения Азербайджана столкнулось со случаями интернет и телефонного мошенничества, сообщил представитель лаборатории Kaspersky в Азербайджане Мушфиг Мамедов.

По его словам, эти данные получены на основе опроса, проведенного среди жителей городов Баку, Гянджи и Сумгайыта.

«Респонденты отметили, что 27% мошенников представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций, 27% - представителями известных брендов, 17% - различных магазинов и 15% - продавцами сайтов объявлений», - сказал Мамедов в понедельник на пресс-конференции.

Он также отметил, что мошенники в целях обмана используют различные легенды. Наиболее распространенные - предложения по получению лотерейного выигрыша (34%), предложения по вложению инвестиций с большой доходностью (25%), участие в схемах по получению легкого заработка (14%) и извещение о подозрительных финансовых операциях на личном счету (13%).

«Основные цели, которые преследуют кибермошенники - это получение информации по банковской карте или же кода, полученного по SMS (36%), перевод денег с карты на карту (21%), получение личной информации или же информации о платежах (21%), переход по присланной ссылке (16%)», - отметил Мамедов.

По словам представителя лаборатории Kaspersky, в результате такой незаконной деятельности из каждых 6 человек один лишается своих денежных средств. «В среднем каждый человек, ставший жертвой мошенников, теряет 25 манатов», - добавил Мамедов.

Он отметил, что согласно законодательству Азербайджана, к уголовной ответственности за мошенничество можно привлечь, если сумма нанесенного вреда превышает 500 манатов. «Мошенники, зная это, стараются не превышать данную сумму», - сказал он.

Мамедов также сообщил, что 44% интернет-пользователей для защиты от мошенников ничего не предпринимают, 50% - не отвечают на сомнительные письма и не переходят по присланным ссылкам, остальные - используют антивирус и «черный список».

«Среди пользователей сотовой связи: 62% пользователей в целях защиты не предпринимают никаких мер, 24% - не отвечают на незнакомые номера, 7% - используют «черный список» и 6% - используют специальные программы по определению номеров», - подчеркнул он.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО, ИНТЕРНЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]