В период пандемии COVID-19, 87% населения Азербайджана столкнулись со случаями кибермошенничества

В период пандемии коронавируса (COVID-19) 87% населения Азербайджана столкнулось со случаями интернет и телефонного мошенничества, сообщил представитель лаборатории Kaspersky в Азербайджане Мушфиг Мамедов.
По его словам, эти данные получены на основе опроса, проведенного среди жителей городов Баку, Гянджи и Сумгайыта.
«Респонденты отметили, что 27% мошенников представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций, 27% - представителями известных брендов, 17% - различных магазинов и 15% - продавцами сайтов объявлений», - сказал Мамедов в понедельник на пресс-конференции.
Он также отметил, что мошенники в целях обмана используют различные легенды. Наиболее распространенные - предложения по получению лотерейного выигрыша (34%), предложения по вложению инвестиций с большой доходностью (25%), участие в схемах по получению легкого заработка (14%) и извещение о подозрительных финансовых операциях на личном счету (13%).
«Основные цели, которые преследуют кибермошенники - это получение информации по банковской карте или же кода, полученного по SMS (36%), перевод денег с карты на карту (21%), получение личной информации или же информации о платежах (21%), переход по присланной ссылке (16%)», - отметил Мамедов.
По словам представителя лаборатории Kaspersky, в результате такой незаконной деятельности из каждых 6 человек один лишается своих денежных средств. «В среднем каждый человек, ставший жертвой мошенников, теряет 25 манатов», - добавил Мамедов.
Он отметил, что согласно законодательству Азербайджана, к уголовной ответственности за мошенничество можно привлечь, если сумма нанесенного вреда превышает 500 манатов. «Мошенники, зная это, стараются не превышать данную сумму», - сказал он.
Мамедов также сообщил, что 44% интернет-пользователей для защиты от мошенников ничего не предпринимают, 50% - не отвечают на сомнительные письма и не переходят по присланным ссылкам, остальные - используют антивирус и «черный список».
«Среди пользователей сотовой связи: 62% пользователей в целях защиты не предпринимают никаких мер, 24% - не отвечают на незнакомые номера, 7% - используют «черный список» и 6% - используют специальные программы по определению номеров», - подчеркнул он.
Б.Рустамбеков
Алиев: Азербайджан как не смирился с оккупацией своих земель, также не должен мириться и с несправедливостью
Швейцария выделила 1,5 млн франков на разминирование Карабаха – посол в Баку
Беларусь остановит транзит газа из РФ в Европу, если санкции поставят страну в чрезвычайное положение - Лукашенко
Цены на нефть сбавили темпы подъема
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Alibaba уволил сотрудницу, обвинившую начальника в домогательствах
Переговоры по Сирии в Нур-Султане пройдут при соблюдении строгих санитарных норм
Литва получила от Еврокомиссия 15 млн евро на решение миграционного кризиса
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Caspian Energy Club принял участие на 23-м Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт