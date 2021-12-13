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Дальнее зарубежье 13.12.2021 13:15

Премьер Израиля встретился с наследным принцем Абу-Даби

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил, что встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом.

В своем микроблоге в Твиттере Беннет назвал встречу с наследным принцем исторической.

Встреча израильского премьер и бен Заида состоялась в частном дворце последнего.

Ранее израильские СМИ отмечали, что это первый визит премьера Израиля в ОАЭ с момента, когда в прошлом году две страны нормализовали отношения.

Ожидалось, что в ходе встречи собеседники обсудят пути углубления связей между двумя странами, экономические и региональные проблемы. Не исключено, что будут подняты и вопросы, связанные с иранской ядерной программой.

В прошлом году ряд арабских стран при посредничестве в то время президента США Дональда Трампа согласились подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем. В их числе были и ОАЭ.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОАЭ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]