Премьер Израиля встретился с наследным принцем Абу-Даби

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил, что встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом.
В своем микроблоге в Твиттере Беннет назвал встречу с наследным принцем исторической.
Встреча израильского премьер и бен Заида состоялась в частном дворце последнего.
Ранее израильские СМИ отмечали, что это первый визит премьера Израиля в ОАЭ с момента, когда в прошлом году две страны нормализовали отношения.
Ожидалось, что в ходе встречи собеседники обсудят пути углубления связей между двумя странами, экономические и региональные проблемы. Не исключено, что будут подняты и вопросы, связанные с иранской ядерной программой.
В прошлом году ряд арабских стран при посредничестве в то время президента США Дональда Трампа согласились подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем. В их числе были и ОАЭ.
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