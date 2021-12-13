Премьер Израиля встретился с наследным принцем Абу-Даби

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил, что встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом.

В своем микроблоге в Твиттере Беннет назвал встречу с наследным принцем исторической.

Встреча израильского премьер и бен Заида состоялась в частном дворце последнего.

Ранее израильские СМИ отмечали, что это первый визит премьера Израиля в ОАЭ с момента, когда в прошлом году две страны нормализовали отношения.

Ожидалось, что в ходе встречи собеседники обсудят пути углубления связей между двумя странами, экономические и региональные проблемы. Не исключено, что будут подняты и вопросы, связанные с иранской ядерной программой.

В прошлом году ряд арабских стран при посредничестве в то время президента США Дональда Трампа согласились подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем. В их числе были и ОАЭ.