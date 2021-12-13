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ТЭК 13.12.2021 14:19

Позиция ФРГ по "Северному потоку 2" не изменилась

ФРГ сохраняет свою позицию в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщил "Интерфаксу" посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в понедельник.

"По "Северному потоку" никак положение не изменилось. Ситуация никаким образом не изменилась, в ней ничего нового", - сказал посол.

Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может рассмотреть возможность блокировки "Северного потока 2" в случае возникновения военного конфликта между Украиной и РФ. Но при этом издание указало, что новое руководство Германии поддерживает проект российского газопровода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ФРГ, СП/2, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]