ФРГ сохраняет свою позицию в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщил "Интерфаксу" посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в понедельник.

"По "Северному потоку" никак положение не изменилось. Ситуация никаким образом не изменилась, в ней ничего нового", - сказал посол.

Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может рассмотреть возможность блокировки "Северного потока 2" в случае возникновения военного конфликта между Украиной и РФ. Но при этом издание указало, что новое руководство Германии поддерживает проект российского газопровода.