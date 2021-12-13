Объем нефти, прокачанной по БТД, достиг 500 млн тонн - BP

Объем прокачки нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с момента ввода в эксплуатацию (4 июня 2006 года – ИФ) составил 500 млн тонн.

"500-миллионная тонна нефти, транспортированная по БТД, 12 декабря была загружена на танкер «Nordorse» и отправлена ​​в Триест (Италия). Это 4922-ой по счету танкер, отправленный из терминала Джейхан", - говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

По данным BP-Azerbaijan, с момента ввода в эксплуатацию трубопровод БТД продемонстрировал исключительную эффективность и достиг высокого уровня технической безопасности и эксплуатации. «Эффективность и эксплуатационная надежность увеличились нефтепровода с начальных 75% до текущего уровня 99,9%», - сообщили в компании.

«Экспорт 500 млн тонн нефти являются результатом 15-летней стабильной и эффективной эксплуатации трубопровода БТД. БТД продолжает оставаться основной экспортной артерией энергоносителей в регионе, создавая прямую стратегическую связь между закрытым Каспийским бассейном и Средиземным морем, имеющим легкий доступ к мировым рынкам», - заявил региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, в настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

В 2020 году объем прокачки нефти по БТД составил 27 млн 480,5 тыс. тонн (спад на 11,7% по сравнению с 2019 годом). За 10 месяцев 2021 года объем прокачки нефти по БТД составил 21 млн 777,2 тыс. тонн, что на 6,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Н.Аббасова