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Макроэкономика 13.12.2021 13:27

Рост ВВП Азербайджана в январе-ноябре ускорился до 5,3%

Рост ВВП Азербайджана в январе-ноябре 2021 года составил 5,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Как сообщалось ранее, по итогам 10 месяцев 2021 года темпы роста ВВП составляли 4,9%.

Рост в нефтегазовом секторе в январе-ноябре составил 2,7%, в ненефтяном секторе – 6,4%.

По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за 11 месяцев составил 80 млрд 688,2 млн манатов.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,6%, торговли и ремонта транспортных средств - 10,1%, на транспорт и складское хозяйство - 7%, строительство – 4,9%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство – 6,4%, на сектор информации и связи - 1,8%, на сферу размещения туристов и объектов общепита - 1,2%, на прочие сектора - 18,2%, чистые налоги на импорт и на товары – 8,8%.

ВВП на душу населения в январе-ноябре составил 8 тыс. 55,3 манат.

Министерство экономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 5,1%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВВП, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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