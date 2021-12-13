Рост ВВП Азербайджана в январе-ноябре ускорился до 5,3%

Рост ВВП Азербайджана в январе-ноябре 2021 года составил 5,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Как сообщалось ранее, по итогам 10 месяцев 2021 года темпы роста ВВП составляли 4,9%.
Рост в нефтегазовом секторе в январе-ноябре составил 2,7%, в ненефтяном секторе – 6,4%.
По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за 11 месяцев составил 80 млрд 688,2 млн манатов.
В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,6%, торговли и ремонта транспортных средств - 10,1%, на транспорт и складское хозяйство - 7%, строительство – 4,9%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство – 6,4%, на сектор информации и связи - 1,8%, на сферу размещения туристов и объектов общепита - 1,2%, на прочие сектора - 18,2%, чистые налоги на импорт и на товары – 8,8%.
ВВП на душу населения в январе-ноябре составил 8 тыс. 55,3 манат.
Министерство экономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 5,1%.
Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.
Н.Аббасова
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