Литва получила от Еврокомиссия 15 млн евро на решение миграционного кризиса

Европейская комиссия выделила Литве почти 15 млн евро из Фонда внутренней безопасности на срочное усиление охраны внешней границы Евросоюза с Белоруссией, сообщает в понедельник агентство BNS со ссылкой на литовское МВД.
"Это решение ЕК не только очень важно, но и подтверждает, что усилия Литвы по преодолению кризиса нелегальной миграции видны и ценятся международным сообществом. Наша цель - более прочная и безопасная внешняя граница Литвы, а одновременно также ЕС", - заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.
Согласно сообщению министерства, средства могут быть направлены на модернизацию оборудования наблюдения за границей: вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, приборов ночного видения, сканеров отпечатков пальцев и прочего. Также отмечается, что Еврокомиссия высоко оценивает усилия Литвы по преодолению кризиса с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией.
По данным МВД, литовские пограничники в настоящее время с помощью современного оборудования контролируют около 61% вверенной им внешней границы ЕС. Планируется, что в 2022 году такие же современные системы будут установлены на всем участке границы с Белоруссией.
Ранее, осенью 2021 года Еврокомиссия выделила Литве 42 млн евро экстренной помощи для удовлетворения неотложных потребностей.
В этом году в Литву попали 4,2 тыс. нелегальных мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют Минск в организации миграционных потоков и называют это "гибридной агрессией".
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