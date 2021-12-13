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Дальнее зарубежье 13.12.2021 14:35

Литва получила от Еврокомиссия 15 млн евро на решение миграционного кризиса

Европейская комиссия выделила Литве почти 15 млн евро из Фонда внутренней безопасности на срочное усиление охраны внешней границы Евросоюза с Белоруссией, сообщает в понедельник агентство BNS со ссылкой на литовское МВД.

"Это решение ЕК не только очень важно, но и подтверждает, что усилия Литвы по преодолению кризиса нелегальной миграции видны и ценятся международным сообществом. Наша цель - более прочная и безопасная внешняя граница Литвы, а одновременно также ЕС", - заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Согласно сообщению министерства, средства могут быть направлены на модернизацию оборудования наблюдения за границей: вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, приборов ночного видения, сканеров отпечатков пальцев и прочего. Также отмечается, что Еврокомиссия высоко оценивает усилия Литвы по преодолению кризиса с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией.

По данным МВД, литовские пограничники в настоящее время с помощью современного оборудования контролируют около 61% вверенной им внешней границы ЕС. Планируется, что в 2022 году такие же современные системы будут установлены на всем участке границы с Белоруссией.

Ранее, осенью 2021 года Еврокомиссия выделила Литве 42 млн евро экстренной помощи для удовлетворения неотложных потребностей.

В этом году в Литву попали 4,2 тыс. нелегальных мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют Минск в организации миграционных потоков и называют это "гибридной агрессией".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]