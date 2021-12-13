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СНГ 13.12.2021 15:04

Переговоры по Сирии в Нур-Султане пройдут при соблюдении строгих санитарных норм

Очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане, намеченный на 21-22 декабря, пройдет при соблюдении ряда санитарно-эпидемиологических требований, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев.

"Санслужба дала рекомендации организатору данного мероприятия - министерству иностранных дел Казахстана - по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. В частности, вход на мероприятие для граждан Казахстана должен осуществляться по приложению Ashyq с безопасным ("зеленым") статусом. Иностранные граждане должны будут предъявить справку об отрицательном ПЦР-тестировании на COVID-19", - сказал Байтанаев в понедельник.

Он добавил, что заявленные к участию иностранные гости не входят в список стран, прибывающие из которых подлежат к отбыванию карантина.

Участники должны будут соблюдать масочный режим, дистанцию.

"Нур-Султан находится в "желтой" зоне (умеренного риска) по темпам распространения COVID-19, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, разрешается проведение мероприятий с участием до 70 человек", - проинформировал представитель комитета.

Как сообщалось, очередная встреча в рамках "астанинского процесса" по Сирии состоится 21-22 декабря при участии делегаций из России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

Впервые переговоры пройдут без пленарного заседания из-за карантинных ограничений.

Двусторонние и трехсторонние консультации в рамках процесса продолжатся два дня.

По данным МИД Казахстана, стороны рассмотрят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации и перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]