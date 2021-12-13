Цены на нефть сбавили темпы подъема днем в понедельник после роста более чем на 1% утром.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 составляет $75,24 за баррель, что на $0,09 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,76 за баррель, что на $0,09 (0,13%) выше итогового значения предыдущей сессии.
По итогам прошлой недели Brent подорожала на 7,5%, WTI - на 8,2%. Нефтяные котировки за прошлую неделю выросли максимально с августа.
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