Цены на нефть сбавили темпы подъема днем в понедельник после роста более чем на 1% утром.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 составляет $75,24 за баррель, что на $0,09 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,76 за баррель, что на $0,09 (0,13%) выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 7,5%, WTI - на 8,2%. Нефтяные котировки за прошлую неделю выросли максимально с августа.