Алиев: Азербайджан как не смирился с оккупацией своих земель, также не должен мириться и с несправедливостью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Азербайджан не будет мириться с несправедливостью, с которой сталкивается.

«Вы видели в каком состоянии город Агдам. Сейчас об этом знает весь мир. Уже тысячи людей – политики, депутаты общественные деятели, журналисты, иностранные граждане посетили Агдам и стали свидетелями этих разрушений. После завершения войны прошло больше года. А теперь посмотрите, хотя бы одна европейская организация, что-то сказала об этой трагедии, об этом фашизме? Нет! Делают вид как будто ничего не произошло», - сказал Алиев в понедельник на встрече с футболистами футбольного клуба «Карабах».

Глава государства подчеркнул, что города Агдам сейчас нет, так как он полностью разрушен, разграблен и заминирован со всех сторон.

«После завершения войны более 200 человек погибли и были ранены (на освобожденных территориях в результате подрыва на минах, заложенных Арменией – ИФ). А осудила ли хотя бы одна европейская организация за это Армению? Нет! Осудили ли они Армению за этнические чистки во время войны, за Ходжалинский геноцид? Нет! Это реалии, и конечно же мы должны учитывать эти реалии, но не смириться с этим», - сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан как не смирился с оккупацией своих земель, также не должен мириться и с несправедливостью.

«Мы собрались силами и нанесли врагу такой удар, что весь мир не может сказать ни слова в связи с нашей победой и мир вынужден принять нашу историческую победу. Так как нет другого пути. Почему? Сила, воля, единство, солидарность и ответственность. Считаю, что эти качества принесут успех любому человеку в политике, спорте, жизни. Еще раз хочу сказать, что ваша победа (выход в плей-офф Лиги Конференций УЕФА – ИФ) - не просто спортивная победа. Потому что вы представляете город Агдам. Уверен, что мы построим Агдам, как я уже сказал, Агдам будет примером для всего мира, и вы будете проводить свои домашние матчи в Агдаме, на стадионе «Имарат», где вы одержите яркие победы и осчастливите наш народ», - добавил Алиев.

Б.Рустамбеков