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Транспорт и связь 13.12.2021 22:07

GM вложит больше $3 млрд в производство электрокаров в Мичигане

Американский автопроизводитель General Motors Co. планирует инвестировать более $3 млрд в производство электромобилей в Мичигане, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

У компании находятся в завершающей стадии подготовки планы двух проектов по производству электрокаров в штате. В рамках одного из них GM переоборудует завод Orion Assembly в пригороде Детройта, чтобы сделать его центром производства электрических пикапов. Обновление предприятия обойдется компании, как минимум, в $2 млрд, ожидается, что в рамках проекта будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест.

Рядом со сборочным предприятием в Ленсинге GM планирует построить завод по производству элементов батарей. Проект, в котором задействовано совместное предприятие GM и его партнера по производству батарей, LG Energy Solutions, предусматривает инвестиции в размере более $2 млрд, которые будут разделены поровну между GM и LG, и создание около 1,2 тысячи рабочих мест.

Представители GM ведут переговоры с местными властями для получения налоговых льгот и разрешений для реализации проектов, при этом в планы могут быть внесены корректировки, отмечают источники.

На электрокары пришлось лишь около 4% всех продаж автомобилей в США с начала текущего года до конца ноября и около 8% мировых продаж, пишут аналитики Credit Suisse. Между тем продажи уверенно растут на фоне выхода новых моделей и ужесточения ограничений в отношении уровня выбросов. Эксперты ожидают, что к 2025 году на долю электрокаров будет приходится 24% новых продаж автомобилей, тогда как ранее они прогнозировали, что этот показатель составит 17%.

Другие автопроизводители также вкладывают денежные средства в разработку компонентов для электромобилей. Так, японская Toyota Motor Corp. планирует потратить $1,25 млрд на строительство нового завода по производству аккумуляторов в Северной Каролине. Американский автопроизводитель Ford Motor Co. всентябре сообщил, что инвестирует более $11 млрд в строительство трех новых заводов по производству батарей, два из которых будут расположены в штате Кентукки, а третий - в Теннеси.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]