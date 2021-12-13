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Здравоохранение 13.12.2021 21:17

Заболевают коронавирусом только около 4% вакцинированных - Голикова

Менее 4% от вакцинированных от коронавируса заболевают им, доля повторных случаев - менее 1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Доля заболевших от общего количества вакцинированных составляет 3,9%. Что касается переболевших и повторного заболевания, то процент от переболевших составляет 0,74%", - сказала Голикова на заседании фракции "Новые люди".

"Собственно, этот процент и дал нам основание продлить срок действия сертификата переболевшего с полугода до года", - сказала вице-премьер.

По ее словам, такой мониторинг ведут все страны, и эта информация корректируется "в том числе с учётом выявления новых штаммом, реагирования, а также лекарственных и вакцинных препаратов на эти штаммы и оценки уровня защиты".

"Несмотря на то, что мы срок действия сертификата вакцинированного и переболевшего установили на год, мы с учетом позиции ВОЗ настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своим близким принимать решение вакцинации, особенно тем, кто не переболел, раз в полгода", - сказала вице-премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]