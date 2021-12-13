Заболевают коронавирусом только около 4% вакцинированных - Голикова

Менее 4% от вакцинированных от коронавируса заболевают им, доля повторных случаев - менее 1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Доля заболевших от общего количества вакцинированных составляет 3,9%. Что касается переболевших и повторного заболевания, то процент от переболевших составляет 0,74%", - сказала Голикова на заседании фракции "Новые люди".
"Собственно, этот процент и дал нам основание продлить срок действия сертификата переболевшего с полугода до года", - сказала вице-премьер.
По ее словам, такой мониторинг ведут все страны, и эта информация корректируется "в том числе с учётом выявления новых штаммом, реагирования, а также лекарственных и вакцинных препаратов на эти штаммы и оценки уровня защиты".
"Несмотря на то, что мы срок действия сертификата вакцинированного и переболевшего установили на год, мы с учетом позиции ВОЗ настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своим близким принимать решение вакцинации, особенно тем, кто не переболел, раз в полгода", - сказала вице-премьер.
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