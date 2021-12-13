Долгосрочные экспортные контракты российского ОПК по своему объему превышают $50 млрд

Объем долгосрочных экспортных контрактов РФ в сфере оборонно-промышленного комплекса превышает $50 млрд, также Россия готова представить на мировом рынке новые системы ПВО С-500 "Прометей", сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы готовы представить на мировой рынок вооружения и принципиально новые разработки. Я имею в виду разработки систем ПВО, где мы являемся одним из мировых лидеров", - сказал Борисов в интервью телеканалу "РБК-ТВ".

Борисов уточнил, что речь идет о системах ПВО С-500 "Прометей".

"Наши данные говорят о том, что мы имеем устойчивый объем долгосрочных контрактов превышающий 50 млрд долларов и в последнее время в пределах 13-15 млрд - это наш ежегодный объем по экспорту", - сказал Борисов.