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Дальнее зарубежье 13.12.2021 22:30

Первым зарубежным покупателем систем ПВО С-500 может стать Индия - вице-премьер Борисов

Индия может стать первым иностранным покупателем новой системы ПВО С-500, но поставки начнутся только после удовлетворения потребностей российской армии, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"После того как мы в нужном количестве поставим это вооружение нашей родной армии, Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства", - сказал Борисов в эфире телеканала "РБК-ТВ".

Индия - один из основных покупателей российского оружия. Объем портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В ноябре глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки Индии первой партии систем С-400.

6 декабря президент РФ Владимир Путин посетил с визитом Индию.

6 декабря в Дели в рамках встречи министров обороны России и Индии подписан контракт на совместное производство более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва. Гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин заявил, что производство АК-203 начнется в Индии в течение ближайших месяцев. Газета Нindustan Тimes сообщала, что Индия и Россия заключили соглашение о совместном производстве автоматов на сумму более $677 млн.

В настоящее время в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С, идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой "БраМос-2". На территории Индии созданы совместные с российской стороной предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов Калашникова АК-203 и вертолетов Ка-226Т. Также планируется организовать лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".

Как сообщалось, в конце 2018 года Россия выиграла индийский тендер на $1 млрд - переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла-С" обошел французский комплекс Mistral и шведский RBS 70 NG. Контракт еще не подписан.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]