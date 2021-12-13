Премьер Грузии в среду встретится с генсеком НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду в Брюсселе проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в пресс-релизе организации.

"В среду 15 декабря 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг примет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в штаб-квартире НАТО", - отмечается в сообщении.

После встречи генсек и премьер-министр сделают короткие заявления для СМИ.