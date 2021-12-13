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Регион 13.12.2021 20:35

Премьер Грузии в среду встретится с генсеком НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду в Брюсселе проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в пресс-релизе организации.

"В среду 15 декабря 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг примет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в штаб-квартире НАТО", - отмечается в сообщении.

После встречи генсек и премьер-министр сделают короткие заявления для СМИ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]