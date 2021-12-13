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Дальнее зарубежье 13.12.2021 20:50

Талибан обсуждает экстренные меры для сдерживания падения нацвалюты и роста цен

Сформированный захватившим Афганистан движением "Талибан" Совет министров провел в понедельник вечером экстренное заседание в связи с девальвацией нацвалюты - афгани - и удержанию роста цен на основные виды продовольствия в стране, сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

На заседании Совета министров, которое провел заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Абдул Салам Ханафи, принято решение о принятии срочных мер для обеспечения стабильности афгани в координации со всеми экономическими учреждениями.

"Совет министров постановил принять решительные меры по борьбе с контрабандой и распространением контрафактной продукции, поддельных афгани и другими факторами, отрицательно влияющими на стоимость национальной валюты", - говорится в сообщении Муджахида в "Твиттере".

В понедельник афганские СМИ сообщили, что афганская нацвалюта стремительно обесценивается, курс доллара США рос с каждым часом, причем в разных городах сообщалось о разных курсах.

"Доллар по отношению к афгани в главном обменном центре Кабула Shahzadeh House за час вырос с 123 до 128 афгани", - сообщило интернет издание Afghanistan International.

Стоимость доллара по отношению к афганской валюте резко возросла на прошлой неделе, достигнув 100 афгани за единицу валюты США.

Падение курса национальной валюты привело к резкому подорожанию товаров на рынке, и прежде всего продуктов питания.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ЭКОНОМИКА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]