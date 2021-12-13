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Дальнее зарубежье 13.12.2021 21:58

Глава МИД Афганистана отверг заявления Пентагона об активизации "Аль-Каиды" после вывода военных США из страны

Заявления главы Центрального командования ВС США генерала Фрэнка Маккензи о том, что группировка "Аль-Каида" стала вновь усиливаться в Афганистане при власти движения "Талибан", не соответствуют действительности, заявил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки.

"К сожалению, всегда есть обвинения против Исламского Эмирата Афганистан, но доказательств нет. Если у Маккензи есть доказательства, ему следует их предъявить. С уверенностью я могу сказать, что это беспочвенные обвинения", - сказал он в интервью агентству Associated Press (AP).

Он заверил, что "Талибан" держит свое слово, так же как он сдержал свое обещание не атаковать силы США и НАТО на финальном этапе их вывода из Афганистана в августе этого года.

Муттаки отметил, что за последние недели талибы взяли под контроль ситуацию с местными силами группировки ИГ (запрещена в РФ). В то же время министр заявил, что не прогнозирует сотрудничество талибов с США в борьбе с ИГ.

Он сказал также, что новое правительство Афганистана желает хороших отношений со всеми странами, не имеет проблем с Вашингтоном и призывает США и прочие страны разморозить ранее заблокированные $10 млрд афганских финансовых фондов. Муттаки подчеркнул, что санкции против Афганистана не принесут пользу.

"Сделать Афганистан нестабильным или иметь слабое правительство в Афганистане не отвечает чьим-либо интересам", - объяснил он.

В то же время он выразил надежду на то, что со временем "Америка будет медленно, медленно менять свою политику в отношении Афганистана".

Ранее в декабре генерал Маккензи заявил в интервью AP, что группировка "Аль-Каида" несколько выросла в Афганистане после вывода американских войск.

"У нас, вероятно, примерно 1% или 2 % возможностей, которые мы когда-то имели", - сказал генерал. Он добавил, что это при таких обстоятельствах "очень трудно" обеспечить, чтобы ни "Аль-Каида", ни афганский филиал ИГ не могли угрожать Соединенным Штатам.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, АЛЬ/КАИДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]