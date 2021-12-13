Боррель доволен, что его ведомство смогло сдержать поток мигрантов из Беларуси в ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель расценил как успех европейской дипломатии действия внешнеполитической службы Евросоюза и свои собственные демарши в связи с наплывом мигрантов на границу ЕС с Беларусью.
"Есть ситуации, когда нам удалось преградить путь негативному развитию и избежать вспышки кризиса. И это случай миграционной обстановки на границе с Белоруссией. Благодаря интенсивным дипломатическим демаршам мы были в состоянии сдержать миграционный поток, направленный Беларусью в Европейский союз", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам.
По его словам, мигрантов привлекали в Белорусь ложными обещаниями легкого пересечения границы с Европейским союзом. "Нам удалось остановить это, у Лукашенко ничего не получилось. Это показывает, что, когда мы действуем объединенными усилиями, мы можем прийти к результату", - отметил Боррель.
"И я хотел бы подчеркнуть, что на этот раз результат для меня является источником удовлетворения, потому что в связи с этой инициативой Европейская внешнеполитическая служба и я сам, полагаю, мы проделали хорошую работу", - добавил глава дипломатии ЕС.
Он сообщил, что в будущем году дипломатическая работа со странами происхождения прибывших в Беларусь мигрантов будет продолжена.
Через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу проникли несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.
Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз. В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".
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