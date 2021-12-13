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Внешняя политика 13.12.2021 21:59

Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл с рабочим визитом в Бельгию, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

В рамках визита президент Алиев в Брюсселе примет участие в шестом саммите программы Восточного партнерства Европейского союза, а также во вторник проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, Алиев в ходе визита проведет в Брюсселе и ряд двухсторонних встреч, в частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, БРЮССЕЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]