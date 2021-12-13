Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл с рабочим визитом в Бельгию, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

В рамках визита президент Алиев в Брюсселе примет участие в шестом саммите программы Восточного партнерства Европейского союза, а также во вторник проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, Алиев в ходе визита проведет в Брюсселе и ряд двухсторонних встреч, в частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Н.Аббасова